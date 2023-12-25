Великобритания направит к берегам Гайаны боевой корабль

Великобритания готовится отправить боевой корабль HMS Trent к берегам Гайаны в знак дипломатической и военной поддержки своей бывшей колонии, сообщает BBC со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства.

Решение об отправке корабля принято на фоне претензий соседней Венесуэлы на спорную часть территории Гайаны - регион Эссекибо.

Британский патрульный корабль HMS Trent в настоящее время находится в порту Бриджтауна на острове Барбадос. Ожидается, что он прибудет в регион после католического рождества и проведет совместные учения с гайанскими военными. По данным Королевского флота, корабль предназначен для пограничного патрулирования.

На пошлой неделе министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания "продолжит работать с партнерами в регионе, чтобы обеспечить соблюдение территориальной целостности Гайаны и предотвратить эскалацию".