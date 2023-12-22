В Чехии объявлен однодневный траур из-за стрельбы в университете Праги

Власти Чехии объявили субботу 23 декабря днем общенационального траура из-за стрельбы в университете Праги, в результате которой погибли 14 человек, сообщает IDNES.

Премьер Петр Фиала призвал в 12:00 почтить погибших минутой молчания.

"Нет никаких оправданий таким ужасным поступкам. Как и многие из вас, я испытываю глубокую грусть и отвращение из-за такого бессмысленного и варварского насилия", – отметил премьер.

Он добавил, что пока все указывает на то, что нападавший действовал в одиночку, поэтому об угрозе со стороны организованной группы речь не идет.

"Силовые структуры уверяют, что ситуация полностью под контролем и дальнейшей угрозы для граждан нет", – сказал Петр Фиала.

Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета во второй половине дня в четверг. Один из студентов факультета искусствоведения, 24-летний Давид Козак, пришел в заведение с оружием и открыл огонь с крыши, в результате чего погибли 14 человек и 25 получили ранения. Полиция подозревает, что он в тот же день убил своего отца.

Также изучается возможная причастность Козака к убийству 32-летнего мужчины и его маленькой дочери, когда они гуляли в парке.