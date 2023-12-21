Последнее обновление: 21.12.2023 17:06

Сейм Польши намерен "откатить" противоречивую судебную реформу

Сейм Польши принял резолюцию, где призывает к изменениям законодательства относительно Национального совета судопроизводства, сообщает Reuters.

В тексте резолюции говорится, что несколько решений по судебной системе во времена пребывания у власти партии "Право и Справедливость" были неконституционными, ее членов призывают уйти в отставку. Текст одобрили 239 голосами "за".

Министр юстиции Адам Боднар отметил, что резолюция имеет символическое значение и свидетельствует о признании "конституционной проблемы с одним из органов, который имеет очень важные функции".

Зато в Нацсовете судопроизводства отреагировали заявлением, что резолюция "подрывает доверие к конституционным органам и правовой порядок".

Как известно, из-за вопросов к судебной реформе времен "ПиС" Евросоюз заморозил миллиарды евро из европейских фондов, которые могла бы получить Польша. Исправление этой ситуации является одним из приоритетов новой коалиции.



<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование