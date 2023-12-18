Руководство ХАМАС на тайных переговорах в Турции обсуждало конфликт с Израилем

Руководители ХАМАС на тайных переговорах в Турции обсудили конфликт с Израилем. Об этом сегодня сообщила израильская радиостанция Kan.

В секретной встрече участвовали зампред политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, экс-глава террористической группировки Халед Машаль и ряд других высокопоставленных представителей.

Руководители ХАМАС встречались лично из опасений, что израильские спецслужбы могут получить доступ к сказанному в дистанционном формате, отмечает радиостанция.

По сведениям Kan, на встрече в Турции, в числе прочего, обсуждались действия боевиков в секторе Газа и Ливане, а также новая сделка по обмену заложниками.