На парламентских выборах в Сербии лидирует правящая партия президента Вучича

На парламентских выборах в Сербии правящая партия президента Вучича набирает 46,6% голосов, следует из опросов общественного мнения Ipsos и CeSID.

Оппозиционному альянсу «Сербия против насилия» прочат второе место с 23% голосов, а Социалистическая партия Сербия занимает третье место с 6,9% голосов.

Президент страны Александр Вучич, голосуя на избирательном участке, заявил, что ожидает убедительной победы правящей Сербской Прогрессивной партии.

Явка, судя по всему, была такой же, как на прошлогодних выборах, и составила около 60%.

Свободная коалиция из пятнадцати оппозиционных групп объединилась, чтобы бросить вызов партии Вучича, которая находится у власти уже более десяти лет. Большая часть оппозиции выступает за более тесные связи с Европейским союзом, а не с Россией.

Окончательные результаты выборов должны быть объявлены через 96 часов после получения последней сводки с избирательного участка. Затем, через 30 дней после объявления окончательных результатов, депутаты нового созыва должны приступить к работе, а еще через 90 дней необходимо сформировать правительство.