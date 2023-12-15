Последнее обновление: 15.12.2023 16:29

Конгресс запретил любому президенту единолично выводить США из НАТО

Категории: США НАТО

Конгресс США одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей, пишет The Hill.

Это предложение, инициированное сенаторами от демократов и республиканцев соответственно, Тимом Кейном и Марко Рубио, включили в ежегодный Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который в четверг принял Конгресс и, как ожидается, будет подписан президентом Джо Байденом.

Это положение подчеркивает приверженность Конгресса к НАТО, который критиковал бывший президент США Дональд Трамп во время его пребывания в должности.

"НАТО остается сильным в ответ на войну Путина в Украине и вызовы, растущие во всем мире", – сказал Кейн в своем заявлении.

По его словам, закон подтверждает поддержку США Альянса, который имеет фундаментальное значение для американской национальной безопасности, а также посылает мощный сигнал авторитарным режимам во всем мире, что свободный мир остается единым.

В то же время Рубио заявил, что это решение является важным инструментом для надзора со стороны Конгресса.

"Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", – сказал он в своем заявлении.

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