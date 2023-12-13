Климатический саммит COP28 одобрил соглашение об отказе от ископаемого топлива к 2050 году

Страны-участницы климатического саммита COP28 сегодня одобрили без возражений итоговый документ, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами и призывающий к уходу от использования ископаемого топлива к 2050 году.

"Мы разработали надежный план действий, чтобы сохранить цель по ограничению роста температуры в 1,5 градуса по Цельсию. Это сбалансированный план, направленный на сокращение выбросов", - заявил председатель COP28 султан Ахмед аль-Джабер.

В пунктах соглашения, касающихся ухода от ископаемого топлива, предлагается "сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом, чтобы достичь полного нуля к 2050 году, до или около него".

Кроме того, предполагается "поэтапный отказ от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые поощряют расточительное потребление и не решают проблему энергетической бедности или просто переходного периода".

Соглашение также включает призыв к утроению использования возобновляемых источников энергии и удвоению энергоэффективности.

Новый проект, однако, не содержит пункты об обязательствах по поэтапному отказу от использования ископаемого топлива, к принятию которых призывали многие страны, общественные организации и ученые, отмечают западные СМИ.

Документ подвергся критике ряда экспертов за то, что оставляет множество возможностей для поиска обходных путей, которые могут позволить странам продолжать расширять использование ископаемого топлива. В частности, документ не подразумевает запрет на переходные виды топлива, к которым относится и природный газ, также загрязняющий окружающую среду.

Ожидалось, что саммит COP28 завершится во вторник, однако из-за того, что странам не удалось прийти к консенсусу, переговоры продолжились до утра среды.