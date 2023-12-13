Нефть подешевела на фоне неопределенности спроса

Цены на нефть 13 декабря продолжают снижаться после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,09 за баррель, что на 0,2% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. 12 декабря цена этих контрактов упала на 3,7% до $73,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,2% до $68,47 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов снизилась на 3,8% до $68,61 за баррель.

Давление на рынок создают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает Market Watch.