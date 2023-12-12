Последнее обновление: 12.12.2023 13:14

Саммит ЕС может принять решение о помощи Украине без голоса Орбана

В Европейском Союзе не исключают, что решение саммита ЕС относительно дополнительной помощи Украине и среднесрочного пересмотра бюджета могут быть приняты в обход Венгрии, которая их блокирует.

Об этом на встрече с журналистами в понедельник сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Во время брифинга у чиновника спросили, существует ли в ЕС "план Б" на случай, если Будапешт откажется одобрять дополнительное финансирование для Украины. Как известно, Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.

"Когда есть желание, есть возможность", – лаконично прокомментировал собеседник. Позже на уточнение, есть ли такое желание у 26 государств-членов ЕС за исключением Венгрии, чиновник ответил: "Посмотрим".

По данным СМИ, по состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматривать на саммите лидеров Евросоюза.

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