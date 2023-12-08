Последнее обновление: 08.12.2023 15:42

Apple увеличит производство iPhone в Индии

Категории: Индия Apple

Компания Apple совместно со своими поставщиками планируют выпускать более 50 млн iPhone в Индии ежегодно в ближайшие 3 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на собственные источники отмечает, что компания и ее поставщики планируют производить более 50 млн iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, после чего планируется производство дополнительных десятков миллионов единиц.

Ранее сообщалось, что ключевой поставщик для Apple - Foxconn - начинает производство iPhone 15 на заводе в Индии.

Компания Apple готовит несколько новых моделей и обновлений на начало следующего года, чтобы прекратить спад продаж Mac и iPad, стремясь побороть падение продаж падение продаж Mac и iPad.



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