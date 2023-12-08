Посольство США в "зеленой зоне" Багдада подверглось ракетному обстрелу

По посольству США в "зеленой зоне" Багдада утром в пятницу было выпущено около 10 ракет, сообщают иракские СМИ со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

По их данным, из района, где расположено посольство, доносились звуки взрывов и сирен. СМИ отмечают, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

"Зеленая зона" - это особо охраняемый район в Багдаде, где расположены здания госучреждений и ряд посольств, передает Интерфакс.

Ранее глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что Ирак "готов обеспечивать безопасность военных советников из международной коалиции, находящихся в Ираке". Премьер также попросил воздержаться "от любых атак" на иракской территории. Разговор состоялся на фоне возобновления боев между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.