Страны Карибского сообщества проведут экстренное заседание по Эссекибо

Страны Карибского сообщества (КАРИКОМ) намерены провести в пятницу экстренное заседание, чтобы обсудить развитие событий вокруг территориального спора между Венесуэлой и Гайаной относительно региона Эссекибо, пишет гайанская газета Stabroek News.

"Карибское сообщество в процессе созыва экстренного заседания глав правительств в формате видеоконференции в пятницу", - сообщило издание со ссылкой на министра иностранных дел Тринидад и Тобаго Амери Брауна.

По его словам, дополнительная информация будет позже. В то же время, как пишет Stabroek News, ряд южноамериканских стран призвали Венесуэлу и Гайану к поиску мирного решения проблемы.

Члены торгового блока МЕРКОСУР "выражают глубокую обеспокоенность ростом напряженности между Боливарианской Республикой Венесуэла и Кооперативной Республикой Гайана", говорится в совместном заявлении Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Это заявление также подписали Чили, Колумбия, Эквадор и Перу, передает Интерфакс.

В документе содержится призыв к обеим сторонам "начать диалог и искать мирное решение разногласий, чтобы избежать односторонних действий и инициатив, которые могут их усугубить".

Ранее сообщалось, что главы МИД Венесуэлы Иван Хиль и Гайаны Хью Тодд договорились сохранять каналы связей для консультаций по территориальному спору относительно региона Эссекибо.

В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо, который Венесуэла всегда считала своим, отошел британской короне. В настоящее время Венесуэла считает, что единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года. Документ подразумевает создание смешанной комиссии, которая должна была найти решение территориальному вопросу.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном разрешений нефтяным компаниям на бурение в этих водах.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.