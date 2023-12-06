Продажи чипов в мире упадут на 9,4% в 2023 году

Мировые продажи чипов могут снизиться на 9,4% в 2023 году до $520 млрд. Об этом говорится в отчете отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Прежний прогноз предполагал падение на 10,3%. Улучшение ожиданий обусловлено более высокими показателями в последние два квартала.

Продажи интегральных микросхем в этом году сократятся на 8,9% (до $422,17 млрд). В том числе реализация чипов памяти рухнет на 31% (до $89,6 млрд), что станет самым значительным снижением среди продуктовых категорий.

Среди регионов только Европа продемонстрирует рост продаж полупроводников в 2023 году - на 5,9%, прогнозируют эксперты. В Северной и Южной Америке ожидается снижение на 6,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 14,4%, в Японии - на 2%.

При этом в 2024 году WSTS прогнозирует существенный подъем мирового рынка полупроводников - на 13,1% до $588 млрд. Ранее предполагался рост на 11,8%.

Эксперты ожидают скачок продаж интегральных микросхем в следующем году на 15,5% (до $487,45 млрд), в том числе чипов памяти - на 44,8% (до $129,77 млрд).