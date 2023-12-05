Последнее обновление: 05.12.2023 13:16

Сейм Польши намерен изменить процедуру выбора премьера

Депутаты польского Сейма в среду планируют изменить регламент голосования за кандидатуру премьер-министра, сообщает радиостанция RMF24.

Согласно действующему регламенту, депутаты дважды голосуют за нового главу правительства Польши. Сначала Сейм именным голосованием выбирает премьера. Эта норма была внедрена, когда еще не было системы голосования, которая позволяет сразу считывать, кто и как проголосовал. После чего премьер произносит свою программную речь и затем следующим голосованием Сейм снова избирает премьера и предложенный им состав правительства.

В публикации отмечается, что не совсем понятно, "зачем Сейму нужно дважды избирать премьера".

По данным радиостанции, теперь депутаты намерены голосовать за кандидатуру премьера только один раз, а вторым голосованием будут утверждать состав правительства.



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