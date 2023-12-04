Венесуэла проголосовала за аннексию части Гайаны

На прошедшем в воскресенье в Венесуэле референдуме более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над богатой нефтью территорией Гайана-Эссекибо, официально принадлежащей соседней с Венесуэлой Гайане.

Согласно официальным данным, за присоединение к стране нового штата Эссекибо выступило подавляющее большинство венесуэльцев. Президент Мадуро назвал такой результат голосования безусловной победой, передает BBC.

Гайана осудила проведение референдума, назвав его агрессивной попыткой властей Венесуэлы оправдать свои планы по аннексии чужой территории.

Гайана-Эссекибо столетиями является причиной территориальных споров. Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

Однако Венесуэла никогда с этим не соглашалась, на картах этой страны Гайана-Эссекибо всегда заштрихована — как спорная территория.

Конфликт разгорелся с новой силой в 2015 году после того, как одна из крупнейших нефтяных компаний мира американская ExxonMobil открыла в Гайане-Эссекибо крупное месторождение нефти.

На общенародный референдум территориальный вопрос был вынесен по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Пока неясно, что именно планирует делать Каракас, опираясь на результаты голосования, но любая попытка силой захватить спорную территорию встретит мощный отпор со стороны международного сообщества, говорят наблюдатели.

Одним из методов воздействия на Венесуэлу может стать возобновление санкций США в отношении ее нефтяных компаний. Такие санкции действовали много лет, и только в октябре этого года их начали смягчать.

Регион Гайана-Эссекибо занимает 159,5 тыс. кв. км и составляет примерно две трети всей территории Гайаны.

В 1899 году международный арбитражный суд в Париже присудил территорию Британии, которая основала там свою колонию — Британскую Гвиану.

В 1966-м Британия передала правление местным властям, и образовалось независимое государство Гайана, включившее в себя все земли бывшей колонии.

Уходя, Британия заключила с Венесуэлой договор о том, что для контроля над ситуацией на спорных территориях будет создана специальная комиссия, в которую войдут представили Венесуэлы и Гайаны. Однако такая комиссия до сих пор не создана.

Венесуэла с конца XIX века оспаривает решение парижского арбитража как предвзятое и незаконное и заявляет, что будет удовлетворена только его полной отменой.

В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором потребовала раз и навсегда подтвердить, что решение 1899 года является правомочным, и Гайана-Эссекибо — законная часть страны. Однако вердикта суда все еще нет.

Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда для решения этого вопроса, но исправно отправляет своих представителей на все заседания последних пяти с лишним лет.

Конфликт между Каракасом и Гайаной снова обострился в сентябре этого года, после того как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эссекибо.

На референдуме в воскресенье венесуэльцам было предложено проголосовать по нескольким вопросам: признают ли они правомочными претензии Венесуэлы на Гайану-Эссекибо; согласны ли они с включением спорной территории в карты Венесуэлы; поддерживают ли венесуэльцы свое правительство в непризнании юрисдикции Международного суда; дают ли они властям страны полномочия противостоять всеми возможными законными способами единоличному использованию Гайаной вод территории Гайаны-Эссекибо.

По данным электоральной комиссии при президенте Венесуэлы, на каждый из этих вопросов более 95% голосовавших ответили утвердительно.

Гайана осудила действия Каракаса, Международный суд ООН в минувшую пятницу призвал правительство Мадуро воздержаться от любых действий, которые могут нарушить статус-кво Гайаны-Эссекибо и привести к изменению ситуации в территориальном споре.

Противники режима Мадуро в стране и за рубежом заявляют, что цель референдума — поднять на новый уровень националистические настроения в стране в преддверии выборов 2024 года.