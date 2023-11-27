Литва проверят более 760 иностранцев, получивших гражданство в порядке исключения

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы по просьбе Министерства внутренних дел проверит 761 человека, которые за последние 30 лет получили литовское гражданство в порядке исключения, сообщает LRT.

Проверку проведут в связи с появлением информации о том, что некоторые лица, получившие литовское гражданство в порядке исключения, могут нарушать принятую присягу.

"ДГБ получил от МВД информацию о 761 лице с просьбой оценить на основании закона, не представляют ли они угрозы интересам национальной безопасности. В порядке, предусмотренном законом, выводы ДГБ будут переданы в Департамент миграции", – говорится в комментарии литовской спецслужбы.

В литовском МВД ранее заявили, что лиц, занесенных в этот список, проверят по критериям "угроза национальной безопасности" и "поддержка действий государства-агрессора".

После получения заключения спецслужб дальнейшие решения будет принимать Департамент миграции Литвы.