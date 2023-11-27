Последнее обновление: 27.11.2023 08:19

США потребуют от Турции соблюдения санкций против РФ и ХАМАС

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию для переговоров о соблюдении властями этой страны санкций против РФ и палестинской боевой группировки ХАМАС.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные с переговорами источники, США также предупредили ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.

По их словам, Вашингтон также обеспокоен отказом Турции присоединиться к односторонним санкциям США, наложенным на российские суда, осуществляющие портовые заходы в Турцию, и авиакомпании, получающие наземное обслуживание в турецких аэропортах.

Визит Нельсона подчеркивает новые вызовы, стоящие перед и без того напряженными отношениями между Турцией и США. Турецкое правительство не считает ХАМАС террористической организацией, а президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно назвал эту группировку организацией, борющейся за освобождение палестинского народа.

В то же время Анкара стремится восстановить отношения с Вашингтоном и заручиться поддержкой президента Джо Байдена в вопросе приобретения военных самолетов F-16 и модернизации существующего флота.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование