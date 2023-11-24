В Дублине прошли беспрецедентные беспорядки после ножевой атаки на детей

Нападение с ножом на маленьких детей в Дублине в четверг спровоцировало жестокие беспорядки в центре ирландской столицы, сообщило агентство Reuters.

Из-за беспорядков движение общественного транспорта приостановили. Пациентам посоветовали не ехать в ближайший роддом без крайней необходимости после столкновений между спецназовцами и антимигрантскими протестующими.

Двухэтажный автобус сожгли дотла перед памятником Дэниелу О'Коннелу в начале улицы, а в соседнем отеле Holiday Inn и ресторане McDonalds разбили окна. Также был разграблен магазин Footlocker. Сгорели несколько автомобилей, в том числе полицейская машина.

"Это позорные сцены. Мы имеем дело с абсолютно безумной, хулиганской группировкой, управляемой ультраправой идеологией, которая прибегает к серьезному насилию", – заявил журналистам комиссар полиции Дрю Харрис после того, как на восстановление общественного порядка направили 400 офицеров.

Такие беспорядки почти беспрецедентны в Дублине. Здесь нет ультраправых партий или политиков, избранных в парламент, но небольшие антииммигрантские протесты участились за последний год.

"Существует группа людей, головорезов, преступников, которые используют это ужасное нападение, чтобы посеять вражду", – заявила журналистам министр юстиции Хелен МакЭнти. "Полиция использует все возможные силы для восстановления порядка. С этим нельзя мириться", – добавила она.

Около 13:30 23 ноября возле Gaelscoil Choláiste Mhuire, начальной школы на Парнелл Сквер Ист, оживленной части ирландской столицы, неизвестный напал с ножом на людей. Трое маленьких детей, а также мужчина и женщина были доставлены в больницу.

Харрис заявил, что все сценарии расследования нападения остаются открытыми. Это противоречит словам старшего офицера, который ранее заявил журналистам, что полиция не связывает инцидент с терроризмом.

"Я не собираюсь делать дальнейших предположений относительно террористического мотива. Пока мы не будем уверены, что это за мотив, мы должны оставаться открытыми относительно того, почему это произошло", – сказал он.

Нападавшего – мужчину в возрасте около 40 лет, который также находится на лечении в связи с серьезными ранениями – арестовала полиция. Она заявила, что не разыскивает других подозреваемых.

Полиция не комментирует национальность задержанного мужчины. Чистая миграция среди 5,3-миллионного населения Ирландии существенно возросла в последние месяцы. Около 100 тысяч украинских беженцев прибыли с момента вторжения России, что является одним из самых высоких показателей на душу населения в ЕС.