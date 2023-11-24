Правительство Ирландии объявило о масштабных изменениях ее нейтралитета

Министр иностранных дел и по совместительству обороны Ирландии Михол Мартин объявил о планах пересмотра оборонной политики страны, в частности реформу процедуры отправки миротворческих контингентов, которая является одной из отличительных черт нейтралитета страны.

Как сообщает The Irish Times, ключевое изменение, инициированное ирландским правительством, будет заключаться в отказе от системы "тройного замка". Она предусматривает, что Ирландия может разворачивать контингент численностью более 12 военных за рубежом только после разрешения правительства, парламента и Совета безопасности ООН.

"Тройной замок", который в Ирландии считается краеугольным камнем нейтралитета, Ирландия хочет отменить, исключив необходимость обращения в Совбез ООН.

Глава ирландского МИД объяснил, что этот орган является все менее функциональным после полномасштабного вторжения РФ в Украину, и поэтому многие военные миссии Ирландии застревают на стадии планирования.

Отмена "тройного замка" позволит Ирландии участвовать в миссиях, организованных другими организациями, такими как ЕС или Африканский союз, добавил Мартин. Кроме того, Ирландия также могла бы непосредственно помогать стране, которая просит помощи у международного сообщества.

Кроме того, в рамках обновления оборонной политики ирландское правительство завершит разработку новой Стратегии национальной безопасности и создаст первую стратегию морской безопасности – учитывая то, что в прибрежных водах страны проложен ряд важных телекоммуникационных кабелей.

Дублин также создаст Управление национальной безопасности, которое будет отвечать за оформление допусков к государственной тайне должностным лицам и защиту секретной информации ЕС. Отсутствие такого органа в некоторых случаях вызвало проблемы с обменом секретной информацией с Евросоюзом.

Хотя Михол Мартин говорил о необходимости усиления сотрудничества по безопасности с ЕС и НАТО, он исключил шаги к членству в Альянсе или любое другое изменение политики военного нейтралитета, подчеркнув, что это "просто не стоит на повестке дня".