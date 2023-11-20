Новый президент Аргентины пообещал сжечь Центробанк

Крайне правый политик Хавьер Милей, который не считался фаворитом второго тура президентских выборов в Аргентине, неожиданно победил, набрав более 56% голосов избирателей.

Его соперник, министр экономики Серхио Масса признал поражение и пожелал успехов новому лидеру, передает BBC.

«Очевидно, что результаты не те, на которые мы надеялись, и я поговорил с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать ему всего хорошего, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие четыре года», – сказал Масса.

53-летнего звезду тиктока, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний.

Он, в частности, призывал «бросить больной песо ради доллара США» и обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции».

Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, обещал разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами Аргентины – Китаем и Бразилией, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека.

Перед вторым туром он сбавил обороты своей риторики, чтобы привлечь более умеренных избирателей, но в начале предвыборной кампании вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя радикальные изменения, которые он планирует провести в страдающем от экономических проблем государстве.

Борьба шла до самого конца, но победил бывший эксперт, который во время предвыборной кампании орудовал бензопилой. Хавьер Милей, которого сравнивают с Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару, пока не подвергался политическим испытаниям, но в этом отчасти и заключалась его привлекательность.

Его слова о введении доллара США в качестве официальной валюты в стране были встречены аплодисментами сторонников, в то время как многие экономисты говорили о финансовой катастрофе.

Однако в стране, где годовая инфляция сейчас превышает 140%, а двое из пяти человек живут в бедности, его победа доказывает, что аргентинцы сыты по горло традиционной политикой и экономическими катастрофами.