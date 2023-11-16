Последнее обновление: 16.11.2023 18:43

Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 22 ноября

В среду, 22 ноября, состоится 17-е заседание в формате "Рамштайн". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Норвегии, анонсируя участие в мероприятии главы ведомства Бьорна Арильда Грама.

В заседании примут участие министры обороны и руководители оборонных ведомств около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Анонсируя Рамштайн-17, в Пентагоне заявили, что Вашингтон собирается и дальше предоставлять пакеты военной помощи Украине, хотя их станет меньше, пока нет одобрения нового финансирования от Конгресса.



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