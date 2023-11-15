Франция выдала ордер на арест Башара Асада

Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого обвиняют в химических атаках в 2013 году.

Как сообщают французские СМИ, Асада также подозревают в соучастии в военных преступлениях вблизи Дамаска в августе 2013 года, которые привели к гибели более 1400 человек.

Также были выданы международные ордера на арест брата сирийского лидера Махера Асада, который фактически возглавляет элитное сирийское военное подразделение, а также двух генералов вооруженных сил.

Расследование было начато по иску, поданному Сирийским центром СМИ и свободы слова (SCM), Инициативой открытого общества по вопросам правосудия (OSJI) и Сирийским архивом.