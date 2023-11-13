Последнее обновление: 13.11.2023 17:53

Спикером польского сейма избран представитель оппозиции

Представитель польской оппозиции Шимон Головня в понедельник избран спикером нижней палаты парламента Польши, сообщает Польское телевидение.

Он одержал победу над Элжбетой Витек, которую выдвигала правящая партия "Право и справедливость". За Головню отдали голоса 265 депутатов, за Витек - 193.

Согласно договоренности, достигнутой внутри оппозиционной коалиции (партии "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые Левые"), Головня, представитель партии "Третий путь", будет находиться в должности главы нижней палаты польского парламента до 13 ноября 2025 года, затем на этом посту на последующие два года его должен будет сменить представитель "Новых левых" Влодзимеж Чаржастый.

Польское телевидение отмечает, что выборы председателя - это первая задача сейма нового созыва. Первое заседание сейма нового созыва проходит в Варшаве в понедельник.



<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование