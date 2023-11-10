Нефть завершает неделю в минусе

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.

За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которого опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:10 в пятницу составляет $80,94 за баррель, что на $0,93 (1,16%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,88 (1,16%), до $76,62 за баррель.

Снижение стоимости как Brent, так и WTI, на этой неделе составляет порядка 5%.