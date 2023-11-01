США и Израиль обсуждают варианты контроля над Газой

США и Израиль изучают несколько вариантов будущего сектора Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По словам источников, эти разговоры вызваны необходимостью срочно разработать план относительно будущего Газы, поскольку началось наземное вторжение израильских войск.

Один из вариантов, который обсуждают, включает возможность создания многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска.

Второй вариант предусматривает создание миротворческих сил по образцу тех, которые осуществляют надзор за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем 1979 года.

Третий вариант предусматривает временный надзор за Газой со стороны Организации Объединенных Наций.

Собеседники агентства, которые попросили не называть их имен, подчеркнули, что переговоры все еще находятся на ранней стадии и многое может измениться.

Кроме того, еще не ясно, могут ли арабские страны быть заинтересованы в участии, сказал другой собеседник.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, одним из возможных вариантов было бы предоставление временного контроля над Газой странам региона при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.

Некоторые американские чиновники считают эти варианты преждевременными или маловероятными. Госсекретарь Энтони Блинкен намекнул на эту проблему во вторник на заседании Сената, отметив, что США рассматривают ряд вариантов будущего Газы.

"Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, когда Газой руководит ХАМАС", – сказал Блинкен, который в пятницу отправится в Израиль.

Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать Газу, но они также говорили, что продолжение правления ХАМАС после нападения 7 октября неприемлемо.