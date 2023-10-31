Последнее обновление: 31.10.2023 12:58

Словакия отправляет войска на границу с Венгрией, чтобы сдержать мигрантов

Вновь созданное правительство Словакии объявило о развертывании сотен полицейских и военных вдоль венгерской границы, чтобы сдерживать растущее число мигрантов, нелегально пересекающих страну.

Недавно назначенный премьер-министр Роберт Фицо заявил, что нелегальную миграцию необходимо контролировать, предупредив, что в противном случае в страну могут попасть люди, связанные с "террористическими" группами.

Он не сообщил подробностей развертывания, но посетил один из контрольно-пропускных пунктов в понедельник поздно вечером, чтобы ознакомиться с мероприятиями.

"Мы хотим послать четкий сигнал о том, что с новым правительством появился новый подход к нелегальной миграции ", — сказал министр внутренних дел Матус Сутай Эсток.

Он добавил, что для защиты приграничных районов с Венгрией, которые не являются официальными пунктами пропуска, будут развернуты "значительные силы".



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