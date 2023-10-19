Болгария готова к переговорам о налоге на транзит газа из РФ

Правительство Болгарии в ближайшее время проведет переговоры со своими европейскими партнерами о введении нового налога на транзит российского газа, который вызвал возмущение Сербии и Венгрии.

"Вскоре состоится заседание Европейского совета, на котором у меня будет возможность с ними поговорить. Мы скажем, что это плата для российской компании "Газпром", а не для этих стран (Венгрии и Сербии) или для "Булгартрансгаза", – заявил премьер Болгарии Николай Денков.

По словам главы правительства, София собирается провести первые переговоры с представителями Еврокомиссии, Венгрии и Сербии.

В то же время премьер пояснил, что действия правительства вполне отвечают интересам "болгарских граждан, болгарской экономики и национальной безопасности Болгарии".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "враждебным шагом" решение Болгарии ввести налог на транзит российского газа и пообещал ответные меры.

На прошлой неделе Болгария приняла закон, который вводит сбор в размере 20 болгарских левов за мегаватт-час газа российского происхождения, что фактически повышает его стоимость примерно на 20% от средней цены европейского газа.

Хотя в Софии уверяли, что этот шаг направлен против России, которая пытается использовать энергетические доходы для финансирования войны в Украине, он застал врасплох Венгрию и Сербию.