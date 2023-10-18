Еврокомиссия предложила усилить механизм приостановки безвиза

Еврокомиссия предложила пересмотреть действующий механизм приостановления безвизовых режимов в сторону усиления.

"Безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные выгоды, а также стимулирует путешествия и туристический сектор. В то же время меняющийся геополитический контекст принес новые вызовы, связанные с безвизовым режимом", –говорится в сообщении Еврокомиссии.

Поэтому, отмечают в ЕК, очень важно, чтобы ЕС был хорошо подготовлен к решению ситуаций, связанных со злоупотреблением безвизовым режимом, например увеличением количества нелегальных мигрантов из-за несоответствия визовой политике ЕС, схемами предоставления гражданства инвесторам в странах с безвизовым режимом или гибридными угрозами, такими как инструментализация мигрантов, финансируемая государством.

Предложенные изменения позволят:

- расширить основания для приостановления безвизового режима, например, в случае недостаточного согласования с визовой политикой ЕС, гибридных угроз и функционирования схем предоставления гражданства инвесторам;

- увеличить продолжительность текущей процедуры, чтобы предоставить больше времени для исправления ситуации;

- ввести новую срочную процедуру для быстрого реагирования в случае необходимости, например, значительного увеличения количества прибывших или угроз безопасности;

- усилить обязательства Еврокомиссии по мониторингу и информированию об обязательствах безвизовым странам, где выявлены проблемы.

Предложение Еврокомиссии по пересмотру механизма приостановления действия безвизовых режимов теперь будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС.