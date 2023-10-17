Поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией

Кабель связи между Швецией и Эстонией был поврежден примерно в то же время, когда случился инцидент с газопроводом Balticconnector.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон во время пресс-конференции в Стокгольме.

Место, где обнаружено повреждение, не в шведских территориальных водах. Пол Юнсон также сказал, что кабель не был необратимо поврежден и его все еще можно использовать.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил на пресс-конференции, что шведские власти сотрудничают с Эстонией и Финляндией по вопросу повреждения кабеля.

Место повреждения находится в эстонских водах.

11 октября Министерство экономики и коммуникаций и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получили информацию о том, что пропускная способность кабеля связи между Эстонией и Швецией в Финском заливе снизилась.

"Место повреждения находится в территориальных водах Эстонии, примерно в 50 км от Хийумаа в сторону Швеции. Кабель принадлежит шведской компании, которая за несколько дней восстановила максимальную пропускную способность кабеля, при этом на непрерывность связи это не повлияло", - сообщила пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лаура Лаастер.

"По предварительной информации, оснований связывать выход из строя эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами. Подобные незначительные неисправности случались с этим кабелем и раньше. И сегодня до сих пор неизвестно, что стало причиной падения пропускной способности кабеля. Владелец кабеля работает над его ремонтом. В сотрудничестве между Эстонией, Финляндией и Швецией расследуется, что могло стать причиной и может ли это быть связано с неисправностями эстонско-финского кабеля связи и газопровода", - добавила Лаастер.

В министерстве отметили, что повреждения кабелей связи Эстония-Швеция и Финляндия-Эстония не повлияли на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается постоянно, поскольку в Эстонии имеется несколько различных соединений, и в случае сбоев можно использовать альтернативные рабочие подводные или идущие в Латвию наземные кабели.