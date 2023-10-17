Экс-премьер Польши поставил исторический рекорд на выборах в парламент Польши

Бывший премьер-министр Польши, председатель ключевого оппозиционного блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск установил рекорд по количеству полученных голосов на последних парламентских выборах в стране, которые состоялись 15 октября.

Поскольку в Польше действует избирательная система с открытыми списками, избиратели голосуют за конкретного кандидата от своего округа, а не политическую силу в целом. По результатам подсчета 100% голосов Туска выбрали более 538 тысяч избирателей в Варшаве.

Это самый высокий результат поддержки одного кандидата на парламентских выборах в Польше. Что интересно, Туск побил собственный же рекорд с 2007 года, когда его поддержали 534 тысячи польских избирателей.

На предыдущих парламентских выборах в Польше в 2019 году самого высокого результата достигла Малгожата Кидава-Блоньская – тоже представительница "Гражданской платформы": она получила поддержку более 416 тысяч жителей Варшавы.

Тогда на втором месте оказался лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский с результатом в почти 249 тысяч голосов. На этих же выборах Качиньский баллотировался в округе Кельце и получил поддержку более 177 тысяч избирателей.