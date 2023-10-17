Последнее обновление: 17.10.2023 09:45

Израиль запросил у США $10 млрд военной помощи

Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь в размере $10 млрд, сообщает The New York Times со ссылкой на три осведомленные источника.

Пакет помощи в настоящее время разрабатывается Конгрессом в координации с Белым домом и также будет включать средства для Украины, Тайваня и американо-мексиканской границы, говорится в публикации, передает Интерфакс.

В воскресенье, во время визита в Тель-Авив, лидер большинства в сенате Чак Шумер заявил, что американские законодатели обсудили предоставление Израилю боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, авиабомб JDAM и 155-миллиметровых боеприпасов.

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