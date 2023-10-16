Дания отправляет фрегат в Средиземноморье

Дания решила отправить фрегат в военно-морские силы НАТО в восточном Средиземноморье, чтобы подготовиться к возможной эвакуации в случае обострения между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ситуация на Ближнем Востоке пока остается непредсказуемой, поэтому датские власти и решили отправить фрегат Niels Juel в восточное Средиземноморье.

"Если ситуация на Ближнем Востоке будет обостряться и понадобятся дальнейшие усилия по эвакуации, мы теперь будем ближе и сможем реагировать быстрее", – добавил он.

Фрегат Niels Juel обычно разворачивается в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Ранее президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Кроме того, Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.