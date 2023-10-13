Северная Корея угрожает ударом по американскому авианосцу

Северная Корея пригрозила в пятницу нанести "самый мощный и быстрый первый удар" по стратегическим объектам США, развернутым на Корейском полуострове.

"Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания", используемых США как "психотропное вещество" для своих сателлитов", - говорится в статье, опубликованной ЦТАК.

Комментарии северокорейского агентства последовали в ответ на учения Южной Кореи и США, к которым привлекли американский авианосец USS Ronald Reagan, передает Интерфакс.

"Беспрерывное перебрасывание США разных ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения, (...) является открытой военной провокацией, приводящей ситуацию к необратимому катастрофическому положению", - заявили в Пхеньяне.

Как сообщает ЦТАК, вооруженные силы КНДР "будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове" и выполнять "важную миссию защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов государства, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе".

"США должны понимать, что их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию", - отмечает агентство.

Атомный авианосец USS Ronald Reagan прибыл на военно-морскую базу в южнокорейский Пусан в четверг.

"Визит является ключевой демонстрацией расширенного сдерживания США в действии и станет возможностью укрепить объединенную оборонительную позицию для немедленного, подавляющего и решительного ответа на продолжающиеся провокации Северной Кореи", - цитирует "Ренхап" командующего флотом Южной Кореи Кима Мен Су.