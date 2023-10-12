Из-за климатических изменений у пива может появиться другой вкус

Из-за климатических изменений пиво в будущем может иметь другой вкус и продаваться намного дороже по цене в ряде регионов Европы. Такой сценарий вероятен на 2021-2050 годы. Он связан с риском усиления сельскохозяйственных засух, которые станут основой для снижения урожайности и качества хмеля - одного из главных компонентов в производстве пива. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

По мнению ученых, соответствующие процессы уже начались. Если их не остановить, в течение 2021-2050 годов урожайность хмеля упадет на 12-35% на территориях основных регионов Европы, которые занимаются выращиванием этой культуры.

"Исследование свидетельствует о вызванном климатом снижении качества и количества традиционного ароматического хмеля в Европе и требует срочных мер адаптации для стабилизации международных рыночных сетей", - заявили ученые.

Соответствующие последствия особенно ощутят производители пива в Британии, Словении, Португалии и Испании.

Ученые утверждают, что фермерам придется "приспособиться" к таким изменениям и подумать, как уберечь свой урожай от засухи и уничтожения.

"Поскольку сельскохозяйственные засухи прогнозируются с высокой достоверностью в Южной Европе и со средней достоверностью в Центральной Европе, необходимо расширить площадь выращивания ароматического хмеля на 20% по сравнению с текущей площадью производства, чтобы компенсировать будущий упадок", - говорится в отчете.