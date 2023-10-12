Германия будет держать 35 тысяч военных в состоянии повышенной готовности

В будущем Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО, заявил министр обороны страны Борис Писториус на полях встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Stern.

"Речь идет о поддержке региональных оборонных планов конкретными силами", – пояснил Борис Писториус. Кроме того, в состоянии высокой или максимальной готовности будут находится до 200 единиц боевой техники, включая самолеты, фрегаты, корветы и т.д.

Главное командование сил НАТО в Европе сможет просить о применении этих войск с 2025 года. "Мы де-факто идем ва-банк", – сказал Писториус.

Новая оборонная модель НАТО предусматривает содержание 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности для возможных миссий НАТО в будущем. Сегодня страны НАТО предоставляют около 40 тысяч солдат для сил быстрого реагирования Альянса.