Десять государств НАТО договорились развивать инициативу европейской ПВО "Небесный щит"

Министры обороны десяти стран-членов НАТО в среду подписали меморандум о взаимопонимании по дальнейшему развитию европейской инициативы развития противовоздушной обороны "Небесный щит".

Меморандум в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали представители десяти стран-участниц "Небесного щита": Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Словения, Венгрия, Чехия и Эстония.

Инициатива под руководством Германии направлена на усиление европейской противовоздушной и противоракетной обороны путем совместного приобретения оборудования и ракет для ПВО, что усиливает соответствующие интегрированные способности Альянса.

"Европейская инициатива "Небесный щит" под руководством Германии демонстрирует важность того, что члены Альянса усиливают свои усилия по выполнению требований НАТО, обеспечивая при этом оперативную совместимость и интеграцию", – прокомментировал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Таким образом, эта инициатива помогает превратить обязательства членов Альянса по оборонным расходам в реальные силы и средства, доступные для нашей коллективной обороны. Она также демонстрирует четкое стремление европейских членов Альянса к справедливому распределению бремени", – добавил он.