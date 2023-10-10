Последнее обновление: 10.10.2023 13:29

Хаменеи: Иран целует руки тем, кто напал на Израиль

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, что Тегеран не причастен к нападению группировки ХАМАС на Израиль, но приветствовал «непоправимое» военное поражение Израиля и провал его разведки.

В своем первом после нападения выступлении по телевидению Хаменеи сказал: «Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим», передает BBC.

«Это разрушительное землетрясение уничтожило некоторые критически важные структуры (в Израиле), которые нелегко будет восстановить, – сказал Хаменеи. – В этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима».



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