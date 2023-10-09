Китай приступает к производству нового поколения подводных лодок с ядерным вооружением, которые, как ожидается, впервые бросят вызов растущим усилиям США и союзников по их отслеживанию. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, появляется все больше свидетельств того, что Китай уже до конца десятилетия введет в эксплуатацию свою подводную лодку с баллистическими ракетами типа 096, причем ее бесшумности частично способствуют российские технологии.

Исследования, обсуждавшиеся на конференции в мае в Военно-морском колледже США и опубликованные в августе Китайским институтом морских исследований колледжа, предсказывают, что за новыми судами будет гораздо труднее следить. По мнению семи аналитиков и трех военных атташе в Азии, этот вывод заслуживает доверия.

"Тип 096 станет кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить", - сказал один из исследователей, отставной подводник и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон.

В документе отмечается, что по скрытности, сенсорам и вооружению подводная лодка типа 096 будет конкурировать с современными российскими подводными лодками. В нем говорится, что скачок возможностей будет иметь "глубокие" последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Документ также содержит спутниковые снимки, сделанные на новой китайской верфи Хулудао, на которых видны секции прочного корпуса большой подводной лодки, находящейся в стадии разработки. Согласно графику, подлодки будут введены в эксплуатацию к 2030 году.

В исследовании также подробно описываются потенциальные прорывы, включая насосно-реактивные двигатели и внутренние шумоглушители, основанные на "имитационных инновациях" российских технологий.