Совбез ООН не принял никаких решений по итогам экстренного заседания

По итогам экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, никаких действий предпринято не было, сообщает CNN со ссылкой на заместителя постпреда США в ООН Роберта Вуда.

«Я не хочу вдаваться в то, что действительно обсуждалось на заседании, но есть большое количество стран, которые осудили атаки ХАМАС, – сказал Вуд. – Очевидно, что не все они [осудили нападения], и я не хочу вдаваться в подробности. Я думаю, что вы сможете вычислить их и без моих слов».

Для того чтобы по итогам заседания Совбеза было принято какое-либо заявление, необходимо единогласное голосование всех 15 членов СБ – пяти постоянных (Китая, США, Франции, Великобритании и России) и 10 непостоянных, напоминает CNN.

«Ситуация остается изменчивой и очень опасной, – сказал Вуд, добавив, что официальные лица прилагают все усилия для того, чтобы не допустить распространения конфликта на весь регион.

«Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение и террористические атаки и действия, которые имели и имеют место», – сказал Вуд.