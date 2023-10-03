ВОЗ рекомендует новую вакцину от малярии

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию новую вакцину от малярии.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и получила название R21. Она недорогая и может производиться массово.

Ключевое отличие вакцины от предыдущей — возможность недорогого производства в крупных масштабах.

Малярия убивает сотни тысяч человек в год — в основном младенцев и маленьких детей — и является одной из крупнейших проблем человечества. У ученых ушло более столетия для разработки эффективных вакцин против этого заболевания.