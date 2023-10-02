Великобритания разворачивает в Польше истребители Typhoon

Великобритания разворачивает в Польше истребители Великобритания разворачивает в Польше истребители RAF Typhoon, чтобы помочь защитить страну перед угрозой российской агрессии. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс на съезде Консервативной партии в Манчестере.

На съезде Шаппс говорил о поддержке НАТО со стороны Великобритании, сообщает Sky News.

По его словам, самолеты Typhoon "приземляются в Польше, пока я выступаю".

Шаппс сказал, что два британских истребителя должны защитить Польшу, где скоро состоятся парламентские выборы, от российского вмешательства, передает BBC.

Он также заявил, что под руководством Риши Сунака консерваторы ставят Великобританию "в самое сердце НАТО".

Грант Шаппс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года.