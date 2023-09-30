Последнее обновление: 30.09.2023 11:02

Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами

Чешские полицейские в пятницу задержали автофургон с белорусскими государственными регистрационными номерами, водитель которого перевозил в грузовом отсеке 33 нелегальных беженцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Дана Чирткова, передает ТАСС.

"Автофургон был остановлен полицией … в ходе проведения выборочных проверок на 145 км скоростной автомагистрали номер один в краю Высочина. Он двигался в сторону Праги. В грузовом отсеке в крайне неудовлетворительных условиях теснились 33 беженца, включая одну женщину и троих детей", - сказала она.

Задержан водитель автофургона - 33-летний гражданин Беларуси. Он был обвинен в контрабанде и организации незаконного проникновения иностранцев на территорию республики. Прокуратура распорядилась о его взятии под стражу. Согласно чешскому законодательству, в случае признания вины судом мужчине грозит до восьми лет заключения.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование