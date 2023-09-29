Румыния усиливает ПВО после ряда инцидентов с падением российских дронов

Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной, из-за инцидентов с падением беспилотников, которыми РФ атакует украинскую территорию. Об этом агентству Reuters стало известно от двух источников в оборонном секторе Румынии.

Как рассказали источники издания, в этом районе также появятся дополнительные военные наблюдательные посты и патрули.

"Эти меры вместе с развертыванием четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением запрещенной для полетов зоны – признак растущего беспокойства в Румынии относительно того, что война в Украине может перекинуться на их территорию", – говорится в материале.

После третьего случая, когда Румыния сообщила об идентификации фрагментов беспилотников на своей территории, в НАТО заявили, что у Альянса нет информации об умышленной атаке России.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.