США обещают $5 млн долларов за информацию об убийстве кандидата в президенты Эквадора

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предлагают вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к аресту тех, кто стоит за убийством кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио.

«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Эквадора и работать над тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится подорвать демократические процессы путем насильственных преступлений», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, передает Reuters.

Вильявисенсио, бывший законодатель и журналист-антикоррупционер, был застрелен в Кито 9 августа, менее чем за две недели до президентских выборов. Полиция Эквадора арестовала шестерых подозреваемых, которые, по их словам, являются колумбийцами и принадлежат к преступным группировкам.

В дополнение к вознаграждению в размере 5 миллионов долларов, Блинкен также объявил вознаграждение в 1 миллион долларов за информацию, которая поможет идентифицировать или найти любое лицо, занимающее ключевую руководящую должность в группе, ответственной за смерть Вильявисенсио.