В НАТО проводят масштабные учения для предотвращения диверсий на объектах под водой

Четырнадцать стран НАТО испытывают морские дроны, датчики и использование искусственного интеллекта во время 12-дневных учений у побережья Португалии, целью которых является предотвращение диверсий на объектах подводной инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время маневров участники научатся выявлять злонамеренные действия вокруг подводной инфраструктуры и после этого передавать эту информацию правительствам и частным операторам.

В ходе учений участники также пытались остановить враждебную сторону, которая пыталась вывести из строя сети передачи данных и вызвать хаос на финансовых рынках, используя финансируемое государством коммерческое судно, чтобы затруднить обнаружение своих действий.

Датчики на инфраструктурных кабелях обнаружили, что корабль условного противника пытается развернуть беспилотный подводный аппарат. Эта информация была передана в цепь командования и управления НАТО. После подтверждения угрозы НАТО отправила комбинацию воздушных, надводных и подводных дронов для перехвата и сопровождения подозрительного судна.

В НАТО заявили, что Россия продолжает наносить на карту кабели и трубопроводы союзников как возможные будущие цели.

В свою очередь страны-члены Альянса спешат разработать технологии, которые позволят в режиме реального времени выявлять подозрительную активность вблизи подводных объектов критически важной инфраструктуры.