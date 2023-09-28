Германия подписала с Израилем контракт о покупке системы ПРО Arrow 3 за €4 млрд

Германия и Израиль подписали официальное обязательство о покупке Берлином системы противовоздушной обороны Arrow 3 стоимостью €4 млрд, что стало крупнейшей военной экспортной сделкой в истории ближневосточной страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение было подписано немецким министром обороны Борисом Писториусом и его израильским коллегой Йоавом Галантом на церемонии в Берлине.

Галант назвал продажу системы ПРО Германии "особенно значимой для каждого еврея" и сказал, что это сделает значительный вклад в экономику Израиля.

Система Arrow, совместно разработанная Israel Aerospace Industries и Boeing Co., обнаруживает, отслеживает, перехватывает и уничтожает тактические баллистические ракеты на большой территории и предназначена для защиты стратегических объектов и населенных пунктов.

Arrow 3 станет частью европейской инициативой "Небесный щит" под руководством Германии. Около 19 стран взяли на себя обязательства по участию в долгосрочном проекте, который создаст структуру для перехвата различных типов ракет на разной высоте.

Напомним, в августе США одобрили запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию.