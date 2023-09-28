Последнее обновление: 28.09.2023 13:06

Польша требует экстрадиции ветерана СС «Галичина»

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил во вторник, что он «принял меры» для экстрадиции Ярослава Гуньки, 98-летнего украинского ветерана нацизма, которого канадские парламентарии почтили на прошлой неделе, сообщает Politico.

«Учитывая скандальные события в канадском парламенте, связанные с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования СС Галичина, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — сообщил Чарнек.

В письме в Институт национальной памяти Польши, орган, который исследует и расследует прошлые преступления против польского народа, Чарнек попросил «срочно проверить», разыскивают ли Гуньку за преступления против поляков еврейского происхождения, добавив, что «признаки таких преступления являются основанием для обращения в Канаду с просьбой о его экстрадиции».



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