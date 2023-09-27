Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана СС "Галичина"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду извинился от имени государства за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", которая воевала на стороне гитлеровских войск во Второй мировой войне.

В коротком заявлении для журналистов Трюдо заявил, что он и все присутствующие в парламенте Канады "глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали" 98-летнему ветерану СС "Галичина" Ярославу Гуньке.

"Это было ужасным возмущением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста", – сказал он, добавив, что чествование Гуньки было "глубоко, глубоко болезненным" для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и других групп, которых нацистский режим истреблял в годы Второй мировой войны.

Также канадский премьер подчеркнул, что "Канада глубоко сочувствует" президенту Владимиру Зеленскому, который тогда был с визитом в Оттаве и также аплодировал Гуньке.

Накануне в отставку ушел спикер Палаты общин Канады Энтони Рота, который и пригласил ветерана дивизии СС "Галичина" в парламент и представил его как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против русских.