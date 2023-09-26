Рига закроет границы с Россией и Беларусью при массовом наплыве мигрантов

Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Беларусью при массовом наплыве нелегальных мигрантов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

На встрече обсуждался вклад Германии в безопасность региона, а также потенциальные риски гибридной угрозы на границе НАТО, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич выразил благодарность за участие Германии в обеспечении безопасности Балтийского региона и планы по увеличению численности вооруженных сил и в том числе подтвердил готовность Латвии принять ротацию боевых самолетов Германии в Лиелварде в 2024 году.