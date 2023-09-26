Полиция Латвии будет штрафовать за наклейки "Я русский!" на авто

Латвийская полиция считает недопустимым размещение провокационных надписей на русском языке на автомобилях и готова к наложению штрафов за это, сообщает BNS.

По словам правоохранителей, они могут требовать немедленно удалить подобные наклейки, а также потребовать от владельца автомобиля объяснить, какими были его цель и мотивация размещения надписей.

"Учитывая геополитическую ситуацию, военные действия РФ против Украины, а также общий контекст, недопустимы любые прославления военной агрессии, в частности размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке, таких как "Я русский/Я русская", – говорится в сообщении ведомства.

Как уточняют правоохранители, в случае выявления правонарушения лица могут быть привлечены к административной ответственности в связи с прославлением военной агрессии или военных преступлений. При этом они призвали жителей Латвии сообщать в полицию, если обнаружены автомобили с такими надписями.